В Орле нарисовали рождественский комикс по повести Гоголя
Мастер-класс прошел в библиотеке Бунина.
В библиотеке имени Бунина в рождественский сочельник все желающие смогли сделать своими руками праздничный подсвечник. В ход пошли стеклянные банки, мишура, ракушки, бусины, пластилин и бечевка.
Одновременно в читальном зале прошел мастер-класс по рисованию комиксов. За основу взяли повесть Гоголя "Ночь перед Рождеством". Опытом создания говорящих картинок делилась одиннадцатиклассница Полина Третьякова. Эпизоды из произведения ребята рисовали в команде.