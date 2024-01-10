В Орле обсудили безопасность на крещенских праздниках и предстоящих выборах
Совещание оперативного штаба состоялось в администрации Орловской области.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
10 января губернатор Андрей Клычковпровелочередное заседание оперативного штаба. Глава региона поблагодарил силовой блок за то, что все мероприятия в праздничные дни прошли в штатном режиме. При этом он отметил, что снимать с контроля вопросы безопасности сейчас нельзя.
- Впереди крещенские праздники и организация мероприятий по проведению выборов Президента РФ. Наша задача - приложить максимум усилий для обеспечения безопасности жителей и ключевой инфраструктуры, - сказал глава региона.
Андрей Клычков также напомнил, что необходимые меры безопасности должны быть приняты во взаимодействии с органами власти, в том числе и местного самоуправления.