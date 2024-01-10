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17:30, 10 января 2024 года

Пьяный орловец добирался домой разутый в 25-градусный мороз

В итоге мужчина получил обморожение.

Фото: станция скорой медицинской помощи

В новогодние праздники столбики термометров опускались до - 25-27. Медики в этот период активно помогали орловцам, получившим обморожения. Об этом рассказали в сообществе станции скорой медицинской помощи города Орла.

Самым молодым пациентом оказался 17-летний парень, который решил подтянуться на турнике без перчаток. В итоге его руки покраснели, он испугался и вызвал скорую помощь. Госпитализация спортсмену не понадобилась – к моменту прибытия бригады скорой его состояние улучшилось. Другие случаи оказались серьезнее.

Так, 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения босиком шел домой при температуре -25. После часовой прогулки его ноги приобрели синюшный оттенок и потеряли чувствительность. Согреть их грелками не получилось, на помощь пришли сотрудники скорой.

Еще два орловца уснули в сугробах и получили обморожения кистей рук. В снегу двое мужчин 31 и 36 лет оказались в нетрезвом состоянии. Еще один 38-летний пациент после обморожения целые сутки надеялся, что пузыри с серозной жидкостью рассосутся и чувствительность пальцев рук вернется. Как сообщили на станции скорой медицинской помощи, ожидание чуда сопровождалось употреблением алкоголя.

Все пациенты с обморожениями были доставлены в больницу, мы желаем им выздоровления, а всем читателям говорим: берегите себя, одевайтесь по погоде и помните, что алкоголь создает всего лишь иллюзию согревания, - отметили на орловской станции скорой медицинской помощи.


Сергей Силаев
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