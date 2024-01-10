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17:58, 10 января 2024 года Орловцам станет проще получить соцконтракт В прошлом году такой поддержкой от государства воспользовались полторы тысячи жителей региона.







С нового года условия для получения социальных контрактов стали еще проще. На портале Госуслуг нужно будет просто заполнить заявление без предоставления дополнительных справок, но необходимо пройти тестирование. Те, кто не справится, могут записаться на обучение. Также сохранится возможность лично обратиться в МФЦ или соцзащиту по месту жительства.



Изменится и расчетный период по определению дохода. До этого брались три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления. Теперь – также три месяца, только за месяц до месяца подачи заявления.



В Орловской области только за прошлый 2023-й год социальный контракт получили 1541 предприниматель.





Екатерина Габова



