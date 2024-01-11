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9:00, 11 января 2024 года

Стало известно, когда в орловских школах пройдут всероссийские проверочные работы

В 2024 ВПР начнутся как обычно.

Фото: "Вести-Орел"

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила расписание проведения всероссийских проверочных работ в 2024 году для школьников. В текущем году ВПР начнутся с 1 марта и продлятся до 17 мая. Конкретные даты для каждого класса и предмета администрация школы определяет самостоятельно.

По информации департамента образования Орловской области, с 1 по 25 марта 11-класссники выполнят ВПР по истории, биологии, географии, физике и химии. ВПР не могут проходить по тем предметам, которые выбраны в качестве ЕГЭ.

Для обучающихся 4-8 классов ВПР организуют с 19 марта по 17 мая. Работы пройдут по русскому языку и математике. Учащиеся четвертых классов в обязательном порядке напишут работу по окружающему миру, а пятиклассники - по биологии и истории.

В этот же период для шестых классов пройдут ВПР по биологии, истории, географии и обществознанию, седьмых – по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, восьмых – по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии. В 2024 году проверочные работы по иностранным языкам в седьмых и одиннадцатых классах отменены.


Сергей Силаев
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