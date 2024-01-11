Троицкий храм Орла отправил на фронт стерильные повязки
Это первая посылка нашим бойцам в новом году.
Фото: Орловская митрополия
8 января Свято-Троицкий храм города Орла отправил на передовую очередную посылку. Перевязочные материалы для военных медиков изготовили участники добровольческого объединения "Стерильность - фронту", созданного полгода назад при храме.
На этот раз были сшиты: 2530 салфеток, 226 пеленок, 61 простыня, 420 ватно-марлевых повязок, 200 шариков и 20 турунд. В пошивочном подразделении также изготавливают одеяла для госпиталей и свитшоты из флиса для солдат. Об этом сообщилив информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.