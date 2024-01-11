Главная » Новости



8:30, 11 января 2024 года Троицкий храм Орла отправил на фронт стерильные повязки Это первая посылка нашим бойцам в новом году.



Фото: Орловская митрополия

8 января Свято-Троицкий храм города Орла отправил на передовую очередную посылку. Перевязочные материалы для военных медиков изготовили участники добровольческого объединения "Стерильность - фронту", созданного полгода назад при храме.



На этот раз были сшиты: 2530 салфеток, 226 пеленок, 61 простыня, 420 ватно-марлевых повязок, 200 шариков и 20 турунд. В пошивочном подразделении также изготавливают одеяла для госпиталей и свитшоты из флиса для солдат. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Сергей Мерцалов



