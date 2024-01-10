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18:21, 10 января 2024 года В Орловской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников Он продлится до конца февраля.



Фото: архив

10 января в России дали старт региональному этапу всероссийской олимпиады школьников 2023/2024 учебного года. Он продлится до 29 февраля.



По информации департамента образования Орловской области, ученики продемонстрируют знания по 24 предметам, начиная с французского языка и заканчивая основами безопасности жизнедеятельности. Победители традиционно представят область на заключительных этапах всероссийских олимпиад.



В прошлом учебном году в Орловской области в региональном этапе 35 участников стали победителями, а призерами – 188. 10-11 февраля орловцы напишут французский язык.





Сергей Силаев



