Орловская областная больница получила новое диагностическое оборудование
Медики обзавелись современным микроскопом, тремя автоматизированными ротационными микротомами и термостатом.
В Орловскую областную клиническую больницу продолжает поступать новое оборудование для диагностики заболеваний.
Новая техника появилась в патологоанатомическом отделении для проведения гистологических исследований. Медики получили современный микроскоп, три автоматизированных ротационных микротома и новый термостат.
Патологоанатомическое отделение вопреки устойчивому заблуждению 80% исследований выполняет для живых пациентов больницы. Анализы крайне необходимы для установки и подтверждения диагноза.