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16:30, 10 января 2024 года Орловские регбисты сыграют на ВДНХ Турнир пройдет в рамках выставки "Россия".



Фото: Федерация регби Орловской области

В рамках дня Орловской области на выставке-форуме "Россия" состоится турнир по снежному регби. Среди участников также команды из Курска и Белгорода.



Также в рамках дня Орловщины на выставке 11 января можно будет встретиться с чемпионом мира по кикбоксингу Владиславом Туйновым и прославленным тренером Юрием Семиным.





Анастасия Дорохова



