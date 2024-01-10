Орловским многодетным семьям дали выбор между землей и деньгами
Изменения вступили в силу с нового года.
С 1 января орловские многодетные семьи могут получить единовременную выплату в 150 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Об этом напоминает региональный информационный портал.
Право на выплату имеют семьи из очереди на получение земли под ИЖС.
В случае, если выбраны деньги, их можно направить на покупку или строительство жилья, земельного участка для жилищного строительства, уплату взносов, погашение процентов по ипотеке, долевое строительство и уплату паевого взноса в жилищных кооперативах.
Чтобы получить деньги, нужно обратиться в соцзащиту для получения свидетельства о праве на выплату, за полгода реализовать свидетельство на одну из вышеперечисленных целей, а затем обратиться в соцзащиту за предоставлением средств.