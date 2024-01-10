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15:30, 10 января 2024 года Орловским многодетным семьям дали выбор между землей и деньгами Изменения вступили в силу с нового года.





С 1 января орловские многодетные семьи могут получить единовременную выплату в 150 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Об этом напоминает региональный информационный портал.



Право на выплату имеют семьи из очереди на получение земли под ИЖС.



В случае, если выбраны деньги, их можно направить на покупку или строительство жилья, земельного участка для жилищного строительства, уплату взносов, погашение процентов по ипотеке, долевое строительство и уплату паевого взноса в жилищных кооперативах.



Чтобы получить деньги, нужно обратиться в соцзащиту для получения свидетельства о праве на выплату, за полгода реализовать свидетельство на одну из вышеперечисленных целей, а затем обратиться в соцзащиту за предоставлением средств.





Артем Ежаков



