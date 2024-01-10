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Главная » Новости

15:30, 10 января 2024 года

Орловским многодетным семьям дали выбор между землей и деньгами

Изменения вступили в силу с нового года.


С 1 января орловские многодетные семьи могут получить единовременную выплату в 150 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Об этом напоминает региональный информационный портал.

Право на выплату имеют семьи из очереди на получение земли под ИЖС.

В случае, если выбраны деньги, их можно направить на покупку или строительство жилья, земельного участка для жилищного строительства, уплату взносов, погашение процентов по ипотеке, долевое строительство и уплату паевого взноса в жилищных кооперативах.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в соцзащиту для получения свидетельства о праве на выплату, за полгода реализовать свидетельство на одну из вышеперечисленных целей, а затем обратиться в соцзащиту за предоставлением средств.


Артем Ежаков
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