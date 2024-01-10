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15:00, 10 января 2024 года Вернувшийся на побывку в Орел боец СВО сыграл свадьбу Молодоженов поздравили родные, друзья и сотрудники мэрии.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

На днях в ЗАГСе города Орла состоялась регистрация брака бойца СВО Михаила и его невесты Ксении. Военный, находясь в двухнедельном отпуске, решил узаконить отношения со своей возлюбленной.



Новоявленных супругов поздравил заместитель мэра Орла Алексей Степанов. Он пожелал Михаилу и Ксениии быть верными спутниками друг другу, вместе уверенно плыть по волнам жизни, сохраняя нежность и любовь в своих сердцах.



Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, в зоне СВО в звании прапорщика Михаил находится с апреля 2022 года.





Сергей Мерцалов



