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11:58, 10 января 2024 года В Орле два дома и торговый центр остались без воды Это связано с ремонтом.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле 10 января временно отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: 1-ая Посадская, 13 (ТЦ), 15 и 17. Об этом сообщили в городской администрации.



Ремонтом занимается бригада из семи человек. На месте работают три единицы спецтехники. Предварительно, водоснабжение возобновят к 15.00.





Сергей Силаев



