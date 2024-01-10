Сосковский район отправит гуманитарный груз бойцам СВО

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13:00, 10 января 2024 года
Сосковский район отправит гуманитарный груз бойцам СВООчередная посылка уже сформирована.
Фото: пресс-службе областного правительства
В зону проведения спецоперации 10 января будет доставлена посылка от жителей Сосковского района Орловской области. Ее сопроводит глава муниципалитета Роман Силкин, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Бойцам купили зимнюю форму, термобелье, утеплитель для блиндажей, окопные свечи, спальники. Также приобретен тепловизор, генератор, печи и квадрокоптер. Помимо этого, участники СВО получат продукты, воду и медикаменты, а также посылки от родственников.
Сергей Силаев