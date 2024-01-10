среда 10.01.2024 13:45:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:30, 10 января 2024 года

Орловцы стали реже болеть гриппом, ОРВИ и ковидом

За первую неделю 2024 года в медучреждения обратились почти 2800 жителей региона.

Фото из архива

В Орловской области в течение последних двух недель отмечают снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. С 1 по 7 января 2024 года с признаками ОРВИ в медучреждения обратились 2 789 человек. Это в 2,7 раза ниже показателя последней недели 2023 года, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах.

В структуре респираторных вирусов, циркулирующих на территории области, преобладают вирусы гриппа А (N3N2) и вирусы SAR-COV-2. Также продолжается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии: РС-вирусы, вирусы парагриппа, риновирусы.

В Управлении Роспотребнадзора призывают орловцев при появлении симптомов ОРВИ обращаться за медицинской помощью. А в местах массового скопления людей пользоваться защитними масками.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.