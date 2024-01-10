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11:30, 10 января 2024 года Орловцы стали реже болеть гриппом, ОРВИ и ковидом За первую неделю 2024 года в медучреждения обратились почти 2800 жителей региона.



Фото из архива

В Орловской области в течение последних двух недель отмечают снижение заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. С 1 по 7 января 2024 года с признаками ОРВИ в медучреждения обратились 2 789 человек. Это в 2,7 раза ниже показателя последней недели 2023 года, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах.



В структуре респираторных вирусов, циркулирующих на территории области, преобладают вирусы гриппа А (N3N2) и вирусы SAR-COV-2. Также продолжается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии: РС-вирусы, вирусы парагриппа, риновирусы.



В Управлении Роспотребнадзора призывают орловцев при появлении симптомов ОРВИ обращаться за медицинской помощью. А в местах массового скопления людей пользоваться защитними масками.





Сергей Мерцалов



