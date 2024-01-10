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12:30, 10 января 2024 года В Орле состоялся кубок области по легкой атлетике Большинство спортсменов проверяли свои силы перед крупными стартами.







В Орле состоялся Кубок области по легкой атлетике. В нем приняли участие более 100 человек.



В программе были беговые дисциплины, а также прыжок в длину. Лучшие легкоатлеты получили возможность выступить на окружных и всероссийских турнирах.



Те, кто прошел отбор, будут готовиться еще неделю к первенству ЦФО. Оно стартует 17 января в Смоленске.





Анастасия Дорохова



