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12:30, 10 января 2024 года
В Орле состоялся кубок области по легкой атлетикеБольшинство спортсменов проверяли свои силы перед крупными стартами.
В Орле состоялся Кубок области по легкой атлетике. В нем приняли участие более 100 человек.
В программе были беговые дисциплины, а также прыжок в длину. Лучшие легкоатлеты получили возможность выступить на окружных и всероссийских турнирах.
Те, кто прошел отбор, будут готовиться еще неделю к первенству ЦФО. Оно стартует 17 января в Смоленске.
Анастасия Дорохова
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