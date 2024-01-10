Троицкий район ЛНР получил мебель и стройматериалы из Орловской области
Одно из подшефных сельских поселений посетили главы Корсаковского и Краснозоренского районов.
Фото: Виталий Кнодель
Школа и библиотека Троицкого района Луганской Народной Республики получили мебель и строительные материалы. Подшефное Распасеевское сельское поселение посетили глава Корсаковского района Виталий Кнодель и глава Краснозоренского района Иван Пряжников.
Как сообщилив пресс-службе областного правительства, помимо мебели и стройматериалов, детям вручили сладкие подарки.