Жителя Орловской области подозревают в хранении марихуаны в гараже
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области
Стеклянную банку со средством растительного происхождения, предположительно наркотическим, следователи изъяли у жителя Ливенского района. Опасное зелье 32-летний мужчина хранил в своем гараже.
Находку направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Там выяснилось, что обнаруженное вещество - марихуана весом 115,7 грамма. Полицейским мужчина пояснил, что хранил ее для собственного употребления.
Как сообщаютв пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ливенца заключили под стражу.