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14:00, 10 января 2024 года Жителя Орловской области подозревают в хранении марихуаны в гараже Возбуждено уголовное дело.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области

Стеклянную банку со средством растительного происхождения, предположительно наркотическим, следователи изъяли у жителя Ливенского района. Опасное зелье 32-летний мужчина хранил в своем гараже.



Находку направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД. Там выяснилось, что обнаруженное вещество - марихуана весом 115,7 грамма. Полицейским мужчина пояснил, что хранил ее для собственного употребления.



Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ливенца заключили под стражу.





Сергей Мерцалов



