среда 10.01.2024 13:45:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:52, 10 января 2024 года

Глава Ливен Сергей Трубицин вошел в топ-100 номинантов премии "Служение"

Градоначальника можно поддержать голосами.

Фото: соцсети Сергея Трубицина

Глава города Ливны Сергей Трубицин вошел в сотню номинантов, премии "Служение". Список сформирован по итогам многоуровневого отбора и представлен на сайте.

Премия проводится по поручению президента страны Владимира Путина и впервые станет ежегодной. В оргкомитет поступило почти 19 тысяч заявок из всех регионов страны, отобраны 100 лучших, которые претендуют на победу.

Сергей Трубицин попал в число лучших с проектом "Прямой эфир" в номинации "Прямой разговор – доверие к власти". Теперь вся страна в ходе голосования выберет лучшие муниципальные практики. Отдать свой голос можно до 14 января 2024 года.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.