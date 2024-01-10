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10:52, 10 января 2024 года Глава Ливен Сергей Трубицин вошел в топ-100 номинантов премии "Служение" Градоначальника можно поддержать голосами.



Фото: соцсети Сергея Трубицина

Глава города Ливны Сергей Трубицин вошел в сотню номинантов, премии "Служение". Список сформирован по итогам многоуровневого отбора и представлен на сайте.



Премия проводится по поручению президента страны Владимира Путина и впервые станет ежегодной. В оргкомитет поступило почти 19 тысяч заявок из всех регионов страны, отобраны 100 лучших, которые претендуют на победу.



Сергей Трубицин попал в число лучших с проектом "Прямой эфир" в номинации "Прямой разговор – доверие к власти". Теперь вся страна в ходе голосования выберет лучшие муниципальные практики. Отдать свой голос можно до 14 января 2024 года.





Сергей Силаев



