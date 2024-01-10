Главная » Новости



10:33, 10 января 2024 года Пять районных больниц Орловской области получили анализаторы гемоглобина Оборудование поставлено в конце 2023 года.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В конце 2023 года сразу пять районных больниц получили анализаторы гликированного гемоглобина для работы лабораторий. Аппараты привезли в Мценскую, Ливенскую, Покровскую, Плещеевскую и Кромскую больницы. Общая сумма закупки – более 8,5 миллиона рублей.



Оборудование поступило в рамках новой программы "Борьба с сахарным диабетом". Специалисты отмечают, что анализатор позволяет проводить более точные и информативные исследования. Как сообщили в региональном депздраве, результат приходит за 130 секунд, максимальная производительность – до 27 тестов в час.



– Анализатор предназначен для измерения сахара в крови за последние три месяца. Это нужно в нескольких случаях. Например, когда у пациента еще не стоит диагноз "сахарный диабет", но его показатели сахара на первичном скрининге завышены , а глюкозотолерантный тест проводить не желательно. У пациентов с уже установленным диагнозом анализатор признан золотым стандартом для мониторинга заболевания, - отметила врач-эндокринолог Мценской ЦРБ Светлана Гусейнова.





Сергей Силаев



