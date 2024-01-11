Главная » Новости



7:30, 11 января 2024 года 11 января на ВДНХ пройдет День Орловской области Откроет День региона губернатор Андрей Клычков.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня, 11 января, на Международной выставке "Россия" в Москве состоится День Орловской области. На открытие приедет глава региона Андрей Клычков.



В программе - "Сказки А.С. Пушкина" Орловского театра "Свободное пространство", концерт "Орловщина моя", где прозвучат русские народные и фольклорные песни и пляски с участием ансамбля танца "Славица", Орловского губернаторского камерного хора "Лик" и фольклорного ансамбля "Каравай".



В 17.00 начнется марафон, посвященный Орловской области от Российского общества "Знание". Гости узнают о литературном прошлом Орла, жизни и судьбах писателей-орловцев. Также здесь расскажут об истории региона, его вкладе в защиту границ нашей страны.



Театрализованное представление "История Орловщины" состоится с 19.00 до 20.00. Посетители смогут соприкоснуться с историей Орловского края, узнать о славянских племенах населявших междуречье Оки и Орлика с VIII века, услышать сказки и легенды о Соловье Разбойнике, речке Смородинке, о родниках с живой и мертвой водой, про Марью Моревну, меч-самосеч и многое другое.



С 10.00 гостей в павильоне № 75 ждут мастер-классы по реставрации икон, по изготовлению церковного ладана, азам рисования по оргстеклу и многое другое.





Сергей Мерцалов



