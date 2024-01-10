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10:00, 10 января 2024 года Орловчанке, чьи сыновья ушли на фронт, помогли отремонтировать крышу дома Жительница Кромского района поблагодарила депутатов областного Совета.



Фото: пресс-служба областного Совета

Осенью в региональный парламент обратилась жительница Кромского района Валентина Овешникова. Пожилая женщина рассказала, что прохудилась крыша дома, в дождливые дни приходилось устранять протечки. Помочь пожилой женщине было некому: два ее сына ушли на фронт. Один из них погиб.



Депутаты орловского облсовета приняли решение выделить 150 тысяч рублей. На эти деньги закупили необходимые материалы и сделали ремонт. А перед Новым годом в областной Совет пришло письмо со словами благодарности.



- Пока мы умеем услышать друг друга и можем вовремя протянуть руку помощи, нам ничего не страшно. Знаю, Победа будет за нами!, - поблагодарил своих коллег спикер регионального парламента Леонид Музалевский.





Сергей Мерцалов



