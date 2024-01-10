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9:44, 10 января 2024 года Порядка пяти тысяч орловцев получают пособие по уходу за инвалидами Компенсационную выплату предоставляет социальный фонд.



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Средства предоставляют орловцам при уходе за инвалидами первой группы, за детьми с инвалидностью до 18 лет, пенсионерами от 80 лет и нетрудоспособными людьми. Выплаты по уходу специалисты социального фонда оформляют в клиентских службах, многофункциональных центрах и через портал госуслуг. В некоторых случаях нужно заключение врача, подтверждающее необходимость ухода, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Периоды присмотра за нетрудоспособными и гражданами с инвалидностью засчитываются ухаживающему в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа.





Сергей Силаев



