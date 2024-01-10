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9:44, 10 января 2024 года

Порядка пяти тысяч орловцев получают пособие по уходу за инвалидами

Компенсационную выплату предоставляет социальный фонд.

Фото из архива

Средства предоставляют орловцам при уходе за инвалидами первой группы, за детьми с инвалидностью до 18 лет, пенсионерами от 80 лет и нетрудоспособными людьми. Выплаты по уходу специалисты социального фонда оформляют в клиентских службах, многофункциональных центрах и через портал госуслуг. В некоторых случаях нужно заключение врача, подтверждающее необходимость ухода, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Периоды присмотра за нетрудоспособными и гражданами с инвалидностью засчитываются ухаживающему в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа.


Сергей Силаев
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