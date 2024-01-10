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9:09, 10 января 2024 года В Орле откроется выставка белгородского фотографа Виталия Собровина Посетители краеведческого музея познакомятся с экспозицией "Строкою Пушкина воспето".





В Орловском краеведческом музее откроется новая выставка. В экспозицию войдут фотоработы белгородского фотографа Виталия Собровина, объединенные под названием "Строкою Пушкина воспето".



Открытие выставки состоится 10 января в 15.00. Гости смогут увидеть фотоснимки, созданные еще в 70е годы прошлого века. Это одна из наиболее популярных экспозиций фотографа, ее видели жители многих городов России. А в год 255-летия Пушкина увидеть фотоснимки могут и жители Орла.



Виталий Собровин - советский и российский фотограф, Почетный гражданин Белгорода, Заслуженный работник культуры РФ. Фотографии посвятил практически всю жизнь. Умер в 2008 году.



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Ольга СУПОНЕВА



