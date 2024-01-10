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8:51, 10 января 2024 года В Мценске водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП Пострадавшей предстоит амбулаторное лечение.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В городе Мценске Орловской области под колесами неустановленного автомобиля пострадала женщина. Утром 9 января прямо на пешеходном переходе ее сбила машина, водитель покинул место ДТП.



Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, происшествие случилось около восьми часов. 44-летняя женщина переходила проезжую часть по зебре, не оснащенной светофором, по улице Гагарина. В этот момент она и попала под колеса. После аварии ей пришлось самостоятельно обращаться в больницу, медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение.



Всего за минувшие сутки полицейские зафиксировали 17 дорожно-транспортных происшествий на территории Орловской области. В других ДТП обошлось без пострадавших.





Ольга СУПОНЕВА



