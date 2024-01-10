среда 10.01.2024 13:44:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

8:51, 10 января 2024 года

В Мценске водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места ДТП

Пострадавшей предстоит амбулаторное лечение.

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В городе Мценске Орловской области под колесами неустановленного автомобиля пострадала женщина. Утром 9 января прямо на пешеходном переходе ее сбила машина, водитель покинул место ДТП.

Как сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции, происшествие случилось около восьми часов. 44-летняя женщина переходила проезжую часть по зебре, не оснащенной светофором, по улице Гагарина. В этот момент она и попала под колеса. После аварии ей пришлось самостоятельно обращаться в больницу, медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение. 

Всего за минувшие сутки полицейские зафиксировали 17 дорожно-транспортных происшествий на территории Орловской области. В других ДТП обошлось без пострадавших.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.