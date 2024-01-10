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22:05, 9 января 2024 года Зубры ждут россиян в гости О юбилее национального парка "Орловское полесье" рассказали в прямом эфире федеральных "Вестей".





Национальный парк "Орловское полесье" сегодня отметил юбилей. Одному из самых красивых заповедных мест региона исполнилось 30 лет.



Именно здесь, в Хотынецком районе, находится самый большой лесной массив региона, который насчитывает более двухсот видов растений и около трехсот животных с редким статусом. В их числе краснокнижные зубры. В "Орловском полесье" самая крупная в стране популяция этих гигантов численностью почти в 700 особей. Для желающих посмотреть за их жизнью в естественной среде обитания созданы специальные смотровые площадки.



А к юбилею национального парка выпустили открытки с изображением зубров.





