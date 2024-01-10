Главная » Новости



20:53, 9 января 2024 года Орловские медики и коммунальщики напряженно провели праздничные дежурства На каникулах случались коммунальные аварии, а в медучреждения поступали пациенты.







Более двух тысяч человек охраняли порядок и безопасность в Орловской области на новогодних праздниках. За первую неделю января в дежурные части ОВД поступило две тысячи сообщений о преступлениях. 74 человека задержаны.



Зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 16 человек, в том числе четыре ребенка. Автоинспекторами пресечено более 600 нарушений ПДД. 18 водителей попались за рулем пьяными.



Праздники омрачили переполненные мусорные баки по многим адресам. В «Зеленой роще» ситуацию объяснили тем, что в плохую погоду количество мусоровозов снижалось до 50 процентов. По фактам перебоев прокуратура инициировала проверки.

Были и коммунальные аварии. Всего за первые восемь дней 2024-го в работе ЖКХ зафиксировано 15 технологических сбоев.



Медучреждения в каникулы работали штатно. Скорая помощь отработала три тысячи выездов. Причины госпитализации, как правило, сезонные – зима и переедание за праздничным столом. Участились случаи отравления угарным газом из-за морозов. В травмпунктах число пациентов не изменилось – от 50 до 60 человек ежесуточно.





