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20:27, 9 января 2024 года "Орловское полесье" отмечает 30-летний юбилей Национальный парк славится не только зубрами.







"Орловское полесье" отмечает 30 лет со дня создания. Охотолесное хозяйство в Хотынецком районе появилось еще в 1970-м году, а статус национального парка ему присвоен 9 января 1994-го года, чтобы сохранить и восстановить уникальность природного комплекса Центральной полосы России.



В 1996-м запустили десять особей зубров. Так началась программа по восстановлению исчезающего вида. Сегодня популяция порядка 700 голов этих лесных исполинов. К юбилею национального парка выпустили специальные открытки с портретами зубров.



"Орловское полесье" славится не только зубрами. Здесь можно увидеть выхухоль. Чтобы увеличить популяцию, в 1997-м году в водоемы запустили 20 особей. Сейчас здесь порядка сотни, а по всей России около четырех тысяч.



Всего на территории охраняемой зоны обитает 285 видов животных. 89 из них занесены в Красные книги разных уровней. Также зарегистрировано 940 видов растений, в том числе 23 краснокнижных.





Татьяна Тимохина



