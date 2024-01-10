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19:14, 9 января 2024 года Проблему с мусором в Орловской области поручено решить до середины января Об этом в ходе прямого эфира заявил губернатор Андрей Клычков.





Проблему с вывозом мусора на Орловщине поручено решить до середины января. Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети в "ВКонтакте" сообщил губернатор Андрей Клычков.

"До 16 числа дали время на исправление ситуации", – заявил глава региона. В новогодние праздники жители региона активно делились в социальных сетях фотографиями заполненных контейнерных площадок. По факту сбоя в оказании услуг прокуратурой была инициирована проверка.





Артем Ежаков



