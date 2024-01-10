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21:00, 9 января 2024 года В 2024-м году орловцы будут отдыхать 118 дней Следующая сокращенная рабочая неделя будет в феврале.





Новогодние праздники завершились. Следующая сокращенная рабочая неделя будет в феврале.



В честь Дня защитника отечества получится три выходных подряд – с 23 по 25 февраля. На Международный женский день – с 8 по 10 марта включительно.

Восемь дней орловцы отдохнут на майских праздниках: с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая.



Два выходных будут в честь Дня народного единства – 3 и 4 ноября.



Трижды за год придется поработать шестидневку.



Всего в 2024-м году запланировано 118 выходных дней. Рабочих – 248, так как год високосный.





Артем Ежаков



