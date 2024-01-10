среда 10.01.2024 01:04:11 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:00, 9 января 2024 года

В Орле рассказали о состоянии пострадавших от атак беспилотников

У одного из них диагностировали сотрясение мозга.


9 января на территории Орла произошло падение двух БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. Еще один упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект.

На места сразу выехали оперативные службы. Возгорания локализовали.

Пострадали трое орловцев. Два из них отказались от госпитализации. У одного в больнице диагностировали сотрясение мозга.
Татьяна Шарунова, заместитель главного врача ООКБ по медицинской части для pаботы по ГО и МР: "В ходе атаки беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадало три человека. Им оказана необходимая помощь, двое из них от госпитализации отказались на месте происшествия. Один доставлен в приемное отделение областной больницы, сейчас он обследуется, устанавливается объем необходимой помощи".



Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.