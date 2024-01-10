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17:00, 9 января 2024 года В Орле рассказали о состоянии пострадавших от атак беспилотников У одного из них диагностировали сотрясение мозга.





9 января на территории Орла произошло падение двух БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. Еще один упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект.



На места сразу выехали оперативные службы. Возгорания локализовали.



Пострадали трое орловцев. Два из них отказались от госпитализации. У одного в больнице диагностировали сотрясение мозга.

Татьяна Шарунова, заместитель главного врача ООКБ по медицинской части для pаботы по ГО и МР: "В ходе атаки беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадало три человека. Им оказана необходимая помощь, двое из них от госпитализации отказались на месте происшествия. Один доставлен в приемное отделение областной больницы, сейчас он обследуется, устанавливается объем необходимой помощи".





Артем Ежаков



