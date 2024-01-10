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9:00, 10 января 2024 года Стал известен график дежурств в орловском филиале фонда "Защитники Отечества" в январе Отделение находится на улице Степана Разина в Орле.



Фото: пресс-служба правительства региона

Орловцев информируют о расписании дежурств в окнах приема филиала фонда "Защитники Отечества" в Орловской области представителей государственных и общественных организаций:



• 12, 19 и 26 января с 14:00 до 17:00 - Поисково-спасательный отряд "САРМАТ" (помогут с поиском пропавших или долго не выходящих на связь бойцов);

• 15 января с 9:00 до 13:00 - Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области - окажут содействие в трудоустройстве и переобучении.

• 9, 16, 23 и 30 января с 14:00 до 18:00 - Комитет семей воинов Отечества Орловской области (окажут помощь семьям действующих участников СВО);

• 10 и 31 января с 9:00 до 13:00 - Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области (проконсультируют по вопросам инвалидности и реабилитации);

• 18 января с 9:00 до 13:00 - Областной центр социальной защиты населения (окажут консультацию по мерам социальной поддержки);

• 31 января с 15:00 до 17:00 - Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области (проконсультируют по вопросам исполнения судебных решений и актов иных органов).



Региональный фонд находится по адресу: Орел, Степана Разина, дом 3. Телефон: +7 (4862) 25-28-08.





Сергей Силаев



