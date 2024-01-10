Стал известен график дежурств в орловском филиале фонда "Защитники Отечества" в январе
Отделение находится на улице Степана Разина в Орле.
Фото: пресс-служба правительства региона
Орловцев информируюто расписании дежурств в окнах приема филиала фонда "Защитники Отечества" в Орловской области представителей государственных и общественных организаций:
• 12, 19 и 26 января с 14:00 до 17:00 - Поисково-спасательный отряд "САРМАТ" (помогут с поиском пропавших или долго не выходящих на связь бойцов);
• 15 января с 9:00 до 13:00 - Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области - окажут содействие в трудоустройстве и переобучении.
• 9, 16, 23 и 30 января с 14:00 до 18:00 - Комитет семей воинов Отечества Орловской области (окажут помощь семьям действующих участников СВО);
• 10 и 31 января с 9:00 до 13:00 - Главное бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области (проконсультируют по вопросам инвалидности и реабилитации);
• 18 января с 9:00 до 13:00 - Областной центр социальной защиты населения (окажут консультацию по мерам социальной поддержки);
• 31 января с 15:00 до 17:00 - Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области (проконсультируют по вопросам исполнения судебных решений и актов иных органов).
Региональный фонд находится по адресу: Орел, Степана Разина, дом 3. Телефон: +7 (4862) 25-28-08.