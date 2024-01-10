Росгвардейцы задержали орловца, пытавшегося пробраться в пивбар
Инцидент случился в переулке Матроса Силякова в Орле.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле мужчина среди бела дня пытался пробраться в заведение общественного питания, расположенное в переулке Матроса Силякова. На тревожный сигнал с охраняемого объекта отреагировали сотрудники Росгвардии.
Приехавшие на место ЧП силовики увидели, как мужчина разбил входную дверь пивбара и зашел в заведение в поисках алкогольных напитков. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, 40-летнего хулигана доставили в отдел полиции.