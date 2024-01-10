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8:00, 10 января 2024 года В Орловской области проинструктировали более 50 рыбаков Им рассказали о мерах безопасности на водных объектах зимой.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области ежедневно проводятся профилактические рейды по водным объектам региона. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации рассказал начальник главного управления МЧС России по Орловской области Александр Новиков.



Как сообщил Новиков, во время новогодних и рождественских праздников спасатели патрулировали водоемы города Орла. В ходе патрулирования проведено 52 профилактические беседы с рыбаками, всего проинструктировано 103 человека. Также орловцы получили более 80 памяток с информацией по мерам безопасности.



– Особое внимание уделялось детям, находящимся вблизи водоемов без сопровождения взрослых. Также профилактическая работа проводилась в торговых точках, реализующих товары для рыбалки и в общественных местах с наибольшим скоплением людей, - сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



