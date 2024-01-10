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19:56, 9 января 2024 года Жители Орла смогут сдать старые елки на переработку В городе пройдет традиционная экологическая акция.





20 января в Орле пройдет традиционная экологическая акция "Елка – не мусор". Сдать символ нового года можно будет 20 января с 11:00 до 13:00, сообщили в городской администрации. Деревья должны быть без украшений и мишуры.



В Железнодорожном районе пункт приема будет работать в сквере "Юность", В Северном – у памятника "Алеша", В Заводском районе – улица Комсомольская (напротив ОГЦК), Комсомольская площадь (напротив ОГУ), бульвар Молодежи, 6. В Советском районе елку можно отдать по улице Приборостроительной, 45, а также по Октябрьской, 57.





Артем Ежаков



