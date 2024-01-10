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Главная » Новости

17:47, 9 января 2024 года

В декабре орловцы отдали мошенникам семь миллионов рублей

Злоумышленники используют новые схемы.



В новогодние праздники орловцы обращались в полицию, где рассказывали, как попались на новые мошеннические схемы в интернете и по телефону.

Только за декабрь орловцы отдали семь миллионов рублей лже-сотрудникам банков. Существует множество схем. Они стандартные, но меняются сценарии событий. Звонят под видом сотрудников операторов сотовой связи, предлагают замену номера. На отказ предлагают продиктовать им код из СМС-сообщения, якобы чтобы продлить срок действия текущего номера. Так злоумышленники могут оформить кредит. В случае, если код озвучен, следуют сразу же заблокировать входы в личные кабинеты.

В праздники мошенники предлагают услуги аниматоров. Получив деньги, злоумышленники исчезают.

Эксперты предупреждают о еще одной популярной схемы. Аферисты используют обновленную банкноту номиналом 5000 рублей. Звонят и просят проверить подлинность. Затем отправляют ссылку на приложение, которое является двойником официального "Банкноты Банка России". А после получают удаленный доступ к телефону и выводят все деньги.


Анастасия Тычинская
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