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19:43, 9 января 2024 года

Орловцы могут передать свои предложения и наказы кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину

Кол-центр и приемная избирательного штаба действующего главы государства начали работу.

Фото: официальный сайт президента РФ

9 января началась работа Единого колл-центра и общественной приемной избирательного штаба Владимира Путина. Информация о старте работы размещена на официальном сайте президента.

По единому телефону 8-800-301-21-85 орловцы могут передать предложения и наказы кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину. Также вопрос или пожелание можно оставить по адресу электронной почты: vopros@putin2024.ru.

Напомним, что выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Ранее Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.


Сергей Мерцалов
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