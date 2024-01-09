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16:30, 9 января 2024 года Орловские школьники и волонтеры взяли шефство над осиротевшими животными В один день без хозяина остались 18 животных.







Орловские школьники решили помочь животным, которые остались без хозяина. Сразу 14 собак и четыре кошки осиротели в один день.



После смерти хозяина ухаживают за ними волонтеры. Основной уход – на плечах бывшей супруги хозяина животных, но подключились зоозащитники и неравнодушные люди.



Например, ученики школы №11 собрали 130 килограммов сухого корма. Для некоторых питомцев уже нашлись хозяева. Скоро жить в Кромской район переедет акита Сема. Будущие хозяева приезжают к нему из Шахово, чтобы погулять.





Татьяна Тимохина



