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15:30, 9 января 2024 года Клычков поручил оперативно реагировать на жалобы орловцев по мусору и теплу Устранение проблем не должно занимать более суток.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил регдепартаменту ЖКХ, ТЭК и энергосбережения максимально оперативно реагировать на обращения по вопросам отопления и вывоза мусора. Это прозвучало на аппаратном совещании в администрации региона.

"При таких температурах нужно оперативно реагировать на любой сигнал от жителей. Максимально отрабатывать проблемную ситуацию и решать ее в течение суток. Также обращаю внимание на оперативное рассмотрение вопросов по вывозу твердых коммунальных отходов. Нужно, чтобы мы ежедневно в интерактивном режиме видели все контейнерные площадки", – цитирует губернатора региональный информационный портал. Также отмечается, что на праздниках в регионе прошел ряд технологических отключений, аварийные ситуации решены. Сейчас объекты ЖКХ и топливно-энергетического комплекса работают штатно.





Артем Ежаков



