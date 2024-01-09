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14:30, 9 января 2024 года В Орловской области подвели итоги работы по охране правопорядка на новогодних каникулах Безопасность жителей региона охраняли более двух тысяч человек.





Более двух тысяч человек охраняли порядок и безопасность орловцев на новогодних праздниках. Цифру озвучили на совещании в правительстве региона.

За первую неделю января в дежурные части ОВД поступило две тысячи сообщений о преступлениях. 74 человека задержаны.



Зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 16 человек, в том числе четыре ребенка. Автоинспекторами пресечено более 600 нарушений ПДД. 18 водителей попались за рулем пьяными.



В целом, состояние оперативной обстановки находилось под контролем органов внутренних дел.



Объекты топливно-энергетического комплекса также работали в режиме повышенной готовности. Без аварий не обошлось, но все выявленные недостатки уже устранены.





Екатерина Габова



