В Орловской области подвели итоги работы по охране правопорядка на новогодних каникулах
Безопасность жителей региона охраняли более двух тысяч человек.
Более двух тысяч человек охраняли порядок и безопасность орловцев на новогодних праздниках. Цифру озвучили на совещании в правительстве региона.
За первую неделю января в дежурные части ОВД поступило две тысячи сообщений о преступлениях. 74 человека задержаны.
Зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими. Травмы получили 16 человек, в том числе четыре ребенка. Автоинспекторами пресечено более 600 нарушений ПДД. 18 водителей попались за рулем пьяными.
В целом, состояние оперативной обстановки находилось под контролем органов внутренних дел.
Объекты топливно-энергетического комплекса также работали в режиме повышенной готовности. Без аварий не обошлось, но все выявленные недостатки уже устранены.