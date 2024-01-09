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14:00, 9 января 2024 года

Уже год в Кромской больнице работает отделение паллиативной медицинской помощи

Здесь ухаживают за больными с онкологией, сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями из всех районов области.



В Кромской больнице продолжает работу отделение паллиативной медицинской помощи. Всего здесь 30 коек. Сейчас места заняты не все. Те пациенты, у которых есть близкие, встречали новый год дома. В отделении лечат не только лекарствами, но и добрым отношением. Сергей Ададуров в паллиативном отделении частый гость. Говорит, девочки его всегда ставят на ноги.

- Из 97 килограммов осталось 72. А здесь меня втянули, я начал ходить. Меня поддержали уколами, капельницами и витаминами, - рассказал мужчина.

Коллектив в отделении отличный. Об этом говорят и пациенты, и врачи. Кроме того, здесь есть все необходимые средства ухода. 

- Лекарственных препаратов у нас предостаточно. Если каких-то лекарств не хватает, то их можно заказать под определенную патологию. Доставляют лекарства в течении суток, - отметила заведующая отделением паллиативной медицинской помощи Кромской ЦРБ Виктория Громова.

Над отделением шефствуют школьники. Ребята навещают пациентов, готовят к праздникам подарки, и даже стены учреждения украшены работами детей. Пациенты попадают сюда по направлению медицинской организации и пребывают в зависимости от ситуации. Понимание и помощь здесь находят все.


Елена Литинская
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