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13:30, 9 января 2024 года

Кружевница Елизавета Давыдова из Мценска завоевала гран-при всероссийского фестиваля

Орловчанка опоздала на конкурс, но смогла удивить жюри.



12-летняя кружевница из Мценска Елизавета Давыдова представила Орловщину на всероссийском конкурсе по кружевоплетению "Киришский сувенир". Пятиклассница занимается искусством уже пять лет.

Я выбрала гриб, он был очень красивый. Я их плести умею очень красиво, думаю, поэтому дали гран-при, - отметила Елизавета.

На создание конкурсных работ отводилось три часа. Со всей России съехались 250 участников. Из-за транспортных проблем Лиза и преподаватель опоздали, поэтому на работу оставалось два часа 20 минут.

Я когда мимо проходила, я видела, что кто-то уже чуть ли не на середине работы, кто-то мог закончить скоро. Поэтому я села спиной, чтобы не расстраиваться и мы приступили к работе, - рассказала преподаватель детской художественной школы Мценска Анна Шалыгина.

В итоге Лиза плела стоя более двух часов. Пятиклассница взялась плести по эскизу для взрослых мастериц и триумфально справилась с работой. Одна из женщин, находившихся на конкурсе, не поверила, что юная орловчанка могла справиться с такой работой.


Екатерина Габова
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