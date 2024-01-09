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12:50, 9 января 2024 года 1,3 миллиарда рублей направят на капремонт школ в Орле В порядок приведут школы №15, 16, 21, 29, 32, 39 и 50.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году в Орле отремонтируют семь школ. На эти цели направят 1,3 миллиарда рублей.



Как сообщает тг-канал "Орловская область", капремонт проведут в школах №15, 16, 21, 29, 32, 39. Также будет реконструирована школа №50.



Кроме того, в текущем году в областном центре начнут строить школу №40. На ее возведение направят 693 миллиона рублей. Капитальный ремонт ждет и дом детского творчества №3 в Заводском районе Орла. Стоимость работ - 114,3 миллиона рублей.





Сергей Мерцалов



