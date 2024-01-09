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11:21, 9 января 2024 года

На всероссийской выставке "Россия" раздали более 700 пригласительных в театры и музеи Орловщины

Всего планируется подарить тысячу билетов.

Фото: пресс-служба правительства региона

Гости павильона Орловской области на выставке-форуме "Россия" получили более 700 пригласительных билетов в театры и музеи региона. Гостей выставки приглашают посетить свои эскпозиции Орловский краеведческий музей, литературный музей Тургенева, музей изобразительных искусств, музей-заповедник "Спасское-Лутовиново".

Также гостей ждут на спектакли академический театр Тургенева, театр кукол, "Свободное пространство". Приглашением уже воспользовались порядка 30 человек, рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Билеты можно получить в павильоне нашего региона в течение всего периода работы выставки. Экспозиция Орловской области работает в павильоне №75 ВДНХ. Вход на выставку свободный.


Сергей Силаев
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