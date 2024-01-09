19-летнюю орловчанку, пропавшую 8 января, нашли погибшей
Трагедия случилась в селе Успенское Ливенского района.
Фото: ПСО "Сармат"
О пропаже Валентины Мальковской стало известно 8 января. Девушка находилась в клубе села Успенское Ливенского района.
Как сообщает поисковый отряд "Сармат", примерно в 01.30 она ушла от компании друзей и перестала выходить на связь. Позже появилась информация, что Валентину Мальковскую нашли погибшей. Предварительно установлено, что девушка замерзла. Ее тело обнаружили в сугробе.
Как проинформировали в СУ СК РФ по Орловской области, по факту обнаружения тела девушки организована доследственная проверка.