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11:45, 9 января 2024 года 19-летнюю орловчанку, пропавшую 8 января, нашли погибшей Трагедия случилась в селе Успенское Ливенского района.



Фото: ПСО "Сармат"

О пропаже Валентины Мальковской стало известно 8 января. Девушка находилась в клубе села Успенское Ливенского района.



Как сообщает поисковый отряд "Сармат", примерно в 01.30 она ушла от компании друзей и перестала выходить на связь. Позже появилась информация, что Валентину Мальковскую нашли погибшей. Предварительно установлено, что девушка замерзла. Ее тело обнаружили в сугробе.



Как проинформировали в СУ СК РФ по Орловской области, по факту обнаружения тела девушки организована доследственная проверка.







Сергей Мерцалов



