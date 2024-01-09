В Орле пожарные спасли 4 и эвакуировали 10 человек
Причиной возгорания в квартире стала непотушенная сигарета.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Квартира в двухэтажном многоквартирном доме горела в переулке Пятницком города Орла 6 января. Когда пожарные приехали на место, задымилась лестничная клетка и квартира.
По информациипресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, пожарные спасли четырех и эвакуировали десять человек. Никто не пострадал, предположительная причина пожара – нарушение правил безопасности при курении.
Всего за прошедшие праздничные выходные сотрудники МЧС выезжали на помощь 119 раз. Было спасено 6 и эвакуировано 15 человек.