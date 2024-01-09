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10:30, 9 января 2024 года Орловцы оплатили товары и услуги по безналу более 130 миллионов раз Такова статистика за девять месяцев 2023 года.



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За девять месяцев ушедшего года жители Орловской области безналично оплатили товары и услуги 131,7 миллиона раз. Общая сумма транзакций составила 80,6 миллиарда рублей.



Количество безналичных платежей по сравнению с 2022 годом выросло на 7,2%, а сумма увеличилась на 20,6%. Средний чек составил 610 рублей, сообщили в орловском отделении Банка России.



В регионе стало больше электронных терминалов – на 15,8%. Наличкой орловцы пользуются еще реже. В банкоматах жители региона снимали деньги 7,8 миллиона раз, что на 5,4% реже, чем в первые три квартала 2022 года.



– Рост количества электронных терминалов, популярность дистанционных каналов для оплаты товаров и услуг, удобство системы быстрых платежей (СБП) способствуют росту популярности безналичных платежей. Покупателям удобно, что с помощью Системы быстрых платежей покупку можно оплатить, даже если карты нет под рукой. Причем как в интернет-магазинах, так и офлайн, - пояснил заведующий сектором платежных систем и расчетов орловского отделения Банка России Михаил Казаков.





Сергей Силаев



