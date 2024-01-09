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9:30, 9 января 2024 года Центр Новосиля благоустроят в 2024 году На работы выделят более 70 миллионов рублей.



Фото: пресс-служба правительства региона

В 2024 году в городе Новосиль Орловской области реализуют проект "Феникс" – победитель всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды от Минстроя.



Парадная аллея соединит улицу Карла Маркса и галерею Героев Великой Отечественной войны. Площадь перед домом культуры превратится в памятную открытку. Также планируется сочетание активных зон с возможностью спокойного отдыха.



– В результате реализации проекта будет задан вектор восстановления и развития исторического города. Появятся возможности для развития туристического трафика, который уже сформировался в Новосильском районе усилиями предпринимателя Игоря Савушкина. Именно сюда едут тысячи туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и близлежащих областей за катанием на байдарках, полетами на парапланах и прогулками на природе, - рассказали в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



