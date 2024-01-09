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9:00, 9 января 2024 года В "Орловском полесье" выпустили открытки, посвященные юбилею национального парка 9 января одному из красивейших заповедных мест Орловщины исполнилось 30 лет.



Фото: архив "Вести-Орел"

В основу открыток легли реальные кадры зубров, сделанные действующими работниками "Орловского полесья" Юрием Кащеевым, Натальей Кащеевой и Олегом Пригоряну. Об этом сообщили в группе "Общество посткроссеров Орла".



Напомним, что история "Орловского полесья" началась с создания в 1970 году лесоохотничьего хозяйства. Природоохранный статус парк получил 9 января 1994 года. Через два года здесь появился зоовольерный комплекс. Его поселенцами стали лисы, волки, медведи и олени.



Одним из основных направлений деятельности национального парка является сохранение зубров в России. По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова в 2023 году была создана специальная рабочая группа, которая занимается концепцией развития туризма в "Орловском полесье".













Сергей Мерцалов



