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8:00, 9 января 2024 года

Орловцам рассказали, что изменится в Хотынецком районе в 2024

В районе запланирован капитальный ремонт нескольких объектов.


В пгт. Хотынец начнутся крупные инфраструктурные работы. В рамках программы капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в п. Жудерский и д. Аболмасово, запланировано проведение работ на общей протяженности 1,35 км и 0,72 км соответственно. Также, в д. Аболмасово будут отремонтированы улицы Садовая и Школьная протяженностью 0,814 км.
 
Кроме того, в пгт. Хотынец начались работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети на улицах 7 Ноября и Первомайская, общей протяженностью более полукилометра. Также в планах благоустройство дворовой территории по адресу ул. Привокзальная, а также общественной территории "Воинское захоронение" по адресу ул. им. Сергея Поматилова.
 
Как сообщает тг канал "Телеграмы из Орла", отдельно отмечается капитальный ремонт здания МБОУ - Хотынецкая СОШ имени С. Г. Поматилова, что будет способствовать улучшению условий обучения для местных школьников.
 
Эти меры помогут существенно улучшить инфраструктуру поселка и обеспечить комфортное проживание его жителей.



Александра Бахтина
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