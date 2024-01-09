Орловцам рассказали, что изменится в Хотынецком районе в 2024

В районе запланирован капитальный ремонт нескольких объектов.

Кроме того, в пгт. Хотынец начались работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети на улицах 7 Ноября и Первомайская, общей протяженностью более полукилометра. Также в планах благоустройство дворовой территории по адресу ул. Привокзальная, а также общественной территории "Воинское захоронение" по адресу ул. им. Сергея Поматилова.

Как сообщает тг канал "Телеграмы из Орла", отдельно отмечается капитальный ремонт здания МБОУ - Хотынецкая СОШ имени С. Г. Поматилова, что будет способствовать улучшению условий обучения для местных школьников.

Эти меры помогут существенно улучшить инфраструктуру поселка и обеспечить комфортное проживание его жителей.