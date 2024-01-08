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15:00, 8 января 2024 года В Ливнах дали старт новой благотворительной акции для солдат В "Избе народных ремесел" будут проходить мастер-классы по изготовлению следков из валенной шерсти.





В Ливнах дали старт новой благотворительной акции - "Тепло солдату". Каждый может внести свой вклад и сделать пребывание раненых ребят в военных госпиталях более комфортным. В "Избе народных ремесел" будут проходить мастер-классы по изготовлению следков из валенной шерсти. Готовые экземпляры соберут, сформируют посылку и отправят в приграничный госпиталь. Так, помимо доброго дела, можно освоить народное ремесло и пройти все этапы валяния из шерсти. Параллельно с валянием можно написать письма бойцам, нарисовать открытку под присмотром педагогов или записать видеообращение.





Мария Семак



